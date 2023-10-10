https://ria.ru/20231010/medpomosch-1901653681.html
В Газе призвали открыть коридор для доставки медицинской помощи в больницы
В Газе призвали открыть коридор для доставки медицинской помощи в больницы - РИА Новости, 10.10.2023
В Газе призвали открыть коридор для доставки медицинской помощи в больницы
Министерство здравоохранения в секторе Газа призывает открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы на фоне острой нехватки... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:42
2023-10-10T07:42
2023-10-10T07:42
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения в секторе Газа призывает открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы на фоне острой нехватки медикаментов в анклаве. "Мы призываем соответствующие власти открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы сектора Газа", - говорится в заявлении. Накануне гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас заявлял газете Financial Times, что запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней. Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы на фоне острой нехватки медикаментов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901639647.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, В мире, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе призвали открыть коридор для доставки медицинской помощи в больницы
Минздрав Газы призвал открыть коридор для доставки срочной медпомощи в больницы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения в секторе Газа призывает открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы на фоне острой нехватки медикаментов в анклаве.
«
"Мы призываем соответствующие власти открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы сектора Газа", - говорится в заявлении.
Накануне гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас заявлял газете Financial Times, что запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней.
Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы на фоне острой нехватки медикаментов.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В ХАМАС заявили, что поддерживают контакты с Россией по вопросу пленных