https://ria.ru/20231010/medikamenty-1901640224.html

В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов

В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов - РИА Новости, 10.10.2023

В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов

Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:41

2023-10-10T01:41

2023-10-10T01:41

израиль

палестина

россия

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас. "До этих событий (начало боевых действий - ред.) ситуация была плачевной... Сегодня мы потребляем за один день то, что обычно потребляем за месяц. Через несколько дней у нас закончатся наши запасы", - приводит его слова газета Financial Times. Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/blokada-1901638433.html

https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901639647.html

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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире