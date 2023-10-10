В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов
В секторе Газа заявили, что через несколько дней исчерпают запас медикаментов
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас.
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"До этих событий (начало боевых действий - ред.) ситуация была плачевной... Сегодня мы потребляем за один день то, что обычно потребляем за месяц. Через несколько дней у нас закончатся наши запасы", - приводит его слова газета Financial Times.
Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.