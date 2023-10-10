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В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов - РИА Новости, 10.10.2023
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01:41 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/medikamenty-1901640224.html
В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов
В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов - РИА Новости, 10.10.2023
В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов
Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:41
2023-10-10T01:41
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас. "До этих событий (начало боевых действий - ред.) ситуация была плачевной... Сегодня мы потребляем за один день то, что обычно потребляем за месяц. Через несколько дней у нас закончатся наши запасы", - приводит его слова газета Financial Times. Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В секторе Газа заявили, что через пару дней исчерпают запас медикаментов

В секторе Газа заявили, что через несколько дней исчерпают запас медикаментов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил гендиректор минздрава в анклаве Медхат Аббас.
«
"До этих событий (начало боевых действий - ред.) ситуация была плачевной... Сегодня мы потребляем за один день то, что обычно потребляем за месяц. Через несколько дней у нас закончатся наши запасы", - приводит его слова газета Financial Times.
Ранее координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша заявил РИА Новости, что тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа
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"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
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ИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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