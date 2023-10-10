https://ria.ru/20231010/magadan-1901734919.html

В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы

В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы - РИА Новости, 10.10.2023

В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы

Волонтеры и полицейские ищут семилетнюю Диану Личковскую, которая вышла из школы в Магадане днем и не появилась дома, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:45

2023-10-10T12:45

2023-10-10T12:45

магадан

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Волонтеры и полицейские ищут семилетнюю Диану Личковскую, которая вышла из школы в Магадане днем и не появилась дома, сообщила РИА Новости руководитель Магаданской региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей – Магадан" Юлия Домрина. "Ребенок не пришел из школы, с момента исчезновения девочки прошло уже около семи часов. Сейчас волонтеры прочесывают город, поиски идут в микрорайоне, где живет Диана Личковская. Мы просим добровольцев к нам присоединиться", - рассказала Домрина. Она отметила, что полиция также занимается поисками девочки. Ранее в Магаданскую область пришел первый снежный циклон, в центральных районах региона установились минусовые температуры.

https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магадан, магаданская область, происшествия