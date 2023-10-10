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В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы - РИА Новости, 10.10.2023
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12:45 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/magadan-1901734919.html
В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы
В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы - РИА Новости, 10.10.2023
В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы
Волонтеры и полицейские ищут семилетнюю Диану Личковскую, которая вышла из школы в Магадане днем и не появилась дома, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:45
2023-10-10T12:45
магадан
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Волонтеры и полицейские ищут семилетнюю Диану Личковскую, которая вышла из школы в Магадане днем и не появилась дома, сообщила РИА Новости руководитель Магаданской региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей – Магадан" Юлия Домрина. "Ребенок не пришел из школы, с момента исчезновения девочки прошло уже около семи часов. Сейчас волонтеры прочесывают город, поиски идут в микрорайоне, где живет Диана Личковская. Мы просим добровольцев к нам присоединиться", - рассказала Домрина. Она отметила, что полиция также занимается поисками девочки. Ранее в Магаданскую область пришел первый снежный циклон, в центральных районах региона установились минусовые температуры.
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магадан, магаданская область, происшествия
Магадан, Магаданская область, Происшествия
В Магадане ищут семилетнюю девочку, не пришедшую домой из школы

В Магадане ищут семилетнюю Диану Личковскую, не пришедшую домой после школы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 окт - РИА Новости. Волонтеры и полицейские ищут семилетнюю Диану Личковскую, которая вышла из школы в Магадане днем и не появилась дома, сообщила РИА Новости руководитель Магаданской региональной общественной организации "Отряд поиск пропавших детей – Магадан" Юлия Домрина.
"Ребенок не пришел из школы, с момента исчезновения девочки прошло уже около семи часов. Сейчас волонтеры прочесывают город, поиски идут в микрорайоне, где живет Диана Личковская. Мы просим добровольцев к нам присоединиться", - рассказала Домрина. Она отметила, что полиция также занимается поисками девочки.
Ранее в Магаданскую область пришел первый снежный циклон, в центральных районах региона установились минусовые температуры.
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