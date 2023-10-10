https://ria.ru/20231010/lavrov-1901797247.html

МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян

МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян - РИА Новости, 10.10.2023

МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:47

2023-10-10T15:47

2023-10-10T16:04

россия

пхеньян

сергей лавров

мария захарова

политика

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского полуострова, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова."В настоящее время прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Как только даты и формат будут согласованы, обязательно с вами этой информацией поделимся", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, пхеньян, сергей лавров, мария захарова, политика, кндр (северная корея)