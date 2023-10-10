https://ria.ru/20231010/lavrov-1901797247.html
МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян
МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян - РИА Новости, 10.10.2023
МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:47
2023-10-10T15:47
2023-10-10T16:04
россия
пхеньян
сергей лавров
мария захарова
политика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского полуострова, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова."В настоящее время прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Как только даты и формат будут согласованы, обязательно с вами этой информацией поделимся", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20231003/vizit-1900182324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, сергей лавров, мария захарова, политика, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика, КНДР (Северная Корея)
МИД России анонсировал визит Лаврова в Пхеньян
Захарова: Лавров планирует посетить КНДР для обсуждения двусторонних отношений
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу КНДР Пхеньян прорабатывается для обсуждения отношений Северной Кореи и России, а также проблематики Корейского полуострова, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"В настоящее время прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова. Как только даты и формат будут согласованы, обязательно с вами этой информацией поделимся", - сказала Захарова на брифинге.
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