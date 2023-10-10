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Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 10.10.2023 (обновлено: 07:40 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kontrnastuplenie-1901649700.html
Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска
Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска - РИА Новости, 10.10.2023
Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска
Все попытки контрнаступления украинской армии со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-9" с позывным... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:10
2023-10-10T07:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинской армии со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-9" с позывным Медведь.Собеседник агентства отметил, что командование противника бросает свой личный состав "на мясо"."Противник пытался атаковать… Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, "на мясо"… (личный состав ВСУ) расстреливается, становится просто жалко противника - человеческие жизни", - рассказал командир. Он уточнил, что разведка также сообщает о дефиците тяжелой техники ВСУ на данном участке фронта. "Основное мы выявляем и уничтожаем", - добавил Медведь.Ранее Медведь рассказал РИА Новости, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне. По данным Минобороны, только за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 170 военнослужащих.
https://ria.ru/20231010/sklad-1901649467.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец оценил попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска

Российский боец назвал попытки ВСУ наступать со стороны Купянска непродуманными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. Все попытки контрнаступления украинской армии со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-9" с позывным Медведь.
Собеседник агентства отметил, что командование противника бросает свой личный состав "на мясо".
«
"Противник пытался атаковать… Операции все непродуманны, командование противника бросает свой личный состав, грубо говоря, "на мясо"… (личный состав ВСУ) расстреливается, становится просто жалко противника - человеческие жизни", - рассказал командир.
Он уточнил, что разведка также сообщает о дефиците тяжелой техники ВСУ на данном участке фронта. "Основное мы выявляем и уничтожаем", - добавил Медведь.
Ранее Медведь рассказал РИА Новости, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне. По данным Минобороны, только за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 170 военнослужащих.
Кадры уничтожения крупного склада ВСУ под Купянском бойцами отряда Барс-9 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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