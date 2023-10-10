https://ria.ru/20231010/konflikt-1901768108.html
Нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года, считают в ООН
Нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года, считают в ООН - РИА Новости, 10.10.2023
Нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года, считают в ООН
Нынешний конфликт в секторе Газа будет самым интенсивным из шести конфликтов, которые произошли на этой территории с 2008 года, положение 2,2 миллиона жителей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:17
2023-10-10T14:17
2023-10-10T14:17
в мире
израиль
палестина
женева (город)
сергей лавров
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хамас
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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Нынешний конфликт в секторе Газа будет самым интенсивным из шести конфликтов, которые произошли на этой территории с 2008 года, положение 2,2 миллиона жителей только ухудшается, заявила представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRAW) Тамара Альрифай. "Эта недавняя и очень серьезная эскалация насилия в секторе Газа считается самой интенсивной из предыдущих шести конфликтов с 2008 года. К сожалению, Газа стала свидетелем этого конфликта, а также блокады, которая полностью подорвала ее экономику и серьезно ограничила доступ жителей Газы к средствам к существованию", - сказала она на брифинге в Женеве. Альрифай напомнила, что в настоящее время в секторе Газа проживает 2,2 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона-палестинские беженцы, живущие за чертой бедности и зависящие от UNRAW в плане продовольственных товаров, доступа к продовольствию и образования для детей. "Таким образом, очень хрупкая ситуация в секторе Газа и хрупкая ситуация в UNRAW сейчас только усугубляются этим конфликтом", - добавила она. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, палестина, женева (город), сергей лавров, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Женева (город), Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года, считают в ООН
Представитель ООН: нынешний конфликт в Газе будет самым интенсивным с 2008 года
ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Нынешний конфликт в секторе Газа будет самым интенсивным из шести конфликтов, которые произошли на этой территории с 2008 года, положение 2,2 миллиона жителей только ухудшается, заявила представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRAW) Тамара Альрифай.
«
"Эта недавняя и очень серьезная эскалация насилия в секторе Газа считается самой интенсивной из предыдущих шести конфликтов с 2008 года. К сожалению, Газа стала свидетелем этого конфликта, а также блокады, которая полностью подорвала ее экономику и серьезно ограничила доступ жителей Газы к средствам к существованию", - сказала она на брифинге в Женеве.
В ООН рассказали о последствиях водной блокады сектора Газа
Альрифай напомнила, что в настоящее время в секторе Газа проживает 2,2 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона-палестинские беженцы, живущие за чертой бедности и зависящие от UNRAW в плане продовольственных товаров, доступа к продовольствию и образования для детей.
«
"Таким образом, очень хрупкая ситуация в секторе Газа и хрупкая ситуация в UNRAW сейчас только усугубляются этим конфликтом", - добавила она.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац
в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США
при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС
ответственность за введение Израилем
полной блокады Газы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
В МККК раскритиковали ограничения против Газы
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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