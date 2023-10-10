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Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС - РИА Новости, 10.10.2023
Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС, осмотрев отремонтированную инфраструктуру и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:01
2023-10-10T18:01
2023-10-10T18:21
энергодар
запорожская аэс
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сергей кириенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС, осмотрев отремонтированную инфраструктуру и проверил готовность объектов к осенне-зимнему сезону, сообщила пресс-служба ЗАЭС."Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной станции. Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук и глава г. Энергодар Эдуард Сеновоз доложили Сергею Владиленовичу о готовности станции и города к прохождению осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Сергей Кириенко в Энергодаре побывал в недавно открытой после капитального ремонта школе бокса имени В. Р. Манзули, а также осмотрел школу №2, отремонтированную к новому учебному году, как и другие школы Энергодара, говорится в сообщении.
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энергодар, запорожская аэс, россия, сергей кириенко
Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Сергей Кириенко
Кириенко посетил Энергодар и Запорожскую АЭС
Кириенко проверил готовность Энергодара и ЗАЭС к осенне-зимнему сезону