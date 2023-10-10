https://ria.ru/20231010/kharkov-1901767174.html
В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова
В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова - РИА Новости, 10.10.2023
В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова
Мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в Харькове скрыли под теплоизоляционным материалом в рамках так называемой декоммунизации,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:15
2023-10-10T14:15
2023-10-10T14:15
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в Харькове скрыли под теплоизоляционным материалом в рамках так называемой декоммунизации, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Мы серьезно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал (Жукову – ред.) мы закрыли теплоизоляционным материалом", - сказал Терехов в эфире телеканала "Рада". По словам Терехова, депутаты практически на каждых сессиях принимают решения по переименованию улиц, названия которых связаны с Россией. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, георгий жуков, ссср, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Георгий Жуков, СССР, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова
Мэр Харькова: мурал маршалу Жукову на стене дома скрыли под утеплителем