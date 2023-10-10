https://ria.ru/20231010/kharkov-1901767174.html

В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова

В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова - РИА Новости, 10.10.2023

В Харькове скрыли под утеплителем мурал с изображением маршала Жукова

Мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в Харькове скрыли под теплоизоляционным материалом в рамках так называемой декоммунизации,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:15

2023-10-10T14:15

2023-10-10T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

георгий жуков

ссср

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мурал с изображением маршала Георгия Жукова на стене жилого дома в Харькове скрыли под теплоизоляционным материалом в рамках так называемой декоммунизации, сообщил мэр города Игорь Терехов. "Мы серьезно относимся к декоммунизации, нам необходимо идти к декоммунизации шаг за шагом, на это есть запрос общества. Мурал (Жукову – ред.) мы закрыли теплоизоляционным материалом", - сказал Терехов в эфире телеканала "Рада". По словам Терехова, депутаты практически на каждых сессиях принимают решения по переименованию улиц, названия которых связаны с Россией. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

украина

харьков

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков, георгий жуков, ссср, ситуация в днр и лнр