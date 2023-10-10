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В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро

В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро - РИА Новости, 10.10.2023

В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро

Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро - Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:06

2023-10-10T17:06

2023-10-10T17:16

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро - Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.Ранее об их гибели сообщали телеканал Al-Arabiya и израильская армия."ХАМАС... сообщает о смерти членов политбюро Закарию Абу Ахмеда Муаммара (50 лет) и Джавада Абу Шаммалу (50 лет), которые погибли ночью в ходе сионистского обстрела сектора Газа", - сообщается в заявлении движения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, в мире