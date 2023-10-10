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В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро - РИА Новости, 10.10.2023
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17:06 10.10.2023 (обновлено: 17:16 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/khamas-1901825194.html
В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро
В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро - РИА Новости, 10.10.2023
В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро
Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро - Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:06
2023-10-10T17:16
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро - Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.Ранее об их гибели сообщали телеканал Al-Arabiya и израильская армия."ХАМАС... сообщает о смерти членов политбюро Закарию Абу Ахмеда Муаммара (50 лет) и Джавада Абу Шаммалу (50 лет), которые погибли ночью в ходе сионистского обстрела сектора Газа", - сообщается в заявлении движения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире
В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро

В ХАМАС подтвердили гибель двух членов политбюро

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило в заявлении гибель при израильском ударе двух членов политбюро - Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы.
Ранее об их гибели сообщали телеканал Al-Arabiya и израильская армия.
"ХАМАС... сообщает о смерти членов политбюро Закарию Абу Ахмеда Муаммара (50 лет) и Джавада Абу Шаммалу (50 лет), которые погибли ночью в ходе сионистского обстрела сектора Газа", - сообщается в заявлении движения.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
 
ХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
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