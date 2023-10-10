https://ria.ru/20231010/khamas-1901638188.html

СМИ: в ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

СМИ: в ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: в ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле

Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что операция в Израиле планировалась больше года, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:04

2023-10-10T01:04

2023-10-10T01:04

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что операция в Израиле планировалась больше года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По информации агентства, которое взяло интервью у представителя движения, "атака... планировалась более года". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901637840.html

https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901635997.html

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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире