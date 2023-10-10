https://ria.ru/20231010/kanada-1901646921.html

Глава МИД Канады прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле

Глава МИД Канады прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

Глава МИД Канады прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле

Ситуация в Израиле продолжит ухудшаться до того, как перейдет к улучшению, считает министр иностранных дел стран Мелани Жоли. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T04:51

2023-10-10T04:51

2023-10-10T04:51

израиль

канада

палестина

мелани жоли

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ситуация в Израиле продолжит ухудшаться до того, как перейдет к улучшению, считает министр иностранных дел стран Мелани Жоли. "Мы знаем, что станет хуже до того, как перейдет к улучшению", - сообщила она в интервью телеканалу CTV News, комментируя текущую ситуацию в Израиле. Жоли отметила, что в своих оценках исходит из обсуждений ситуации со своим израильским коллегой. Кроме того, министр заявила, что в настоящий момент посольство в Израиле зарегистрировало 2,5 тысячи канадцев, находящихся в стране, 500 - в секторе Газа и на Западном Берегу. По словам Жоли, властям Канады известно об одном погибшем и трех пропавших без вести канадских гражданах в результате конфликта. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/medikamenty-1901640224.html

https://ria.ru/20231010/unichtozhenie-1901645627.html

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