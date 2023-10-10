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Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив

Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив - РИА Новости, 10.10.2023

Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив

Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила прямые рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив и обратно с 12 по 31 октября, сообщила компания в своем аккаунте в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:04

2023-10-10T16:04

2023-10-10T16:04

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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила прямые рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив и обратно с 12 по 31 октября, сообщила компания в своем аккаунте в социальной сети Weibo. "Из соображений общественной безопасности, после тщательной оценки рисков и потребностей пассажиров, было принято решение, что с 12 по 31 октября, Hainan Airlines продолжит выполнять прямые рейсы Шэньчжэнь-Тель-Авив туда и обратно по вторникам и пятницам, рейсы из Пекина и Шанхая в Тель-Авив и обратно будут приостановлены", – говорится в сообщении. Авиакомпания в понедельник отменила рейс из Шанхая в Тель-Авив. Компания отметила, что продолжит следить за ситуацией и своевременно сообщать об изменениях в рейсах.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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