ЦАХАЛ заявила о взятии всех населенных пунктов у границы с Газой

Haaretz: Армия обороны Израиля взяла все населенные пункты у границы с Газой
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.
Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.
Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.
Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.
Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.
Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.