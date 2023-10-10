https://ria.ru/20231010/izrail-1901681439.html

ЦАХАЛ заявила о взятии всех населенных пунктов у границы с Газой

ЦАХАЛ заявила о взятии всех населенных пунктов у границы с Газой - РИА Новости, 10.10.2023

ЦАХАЛ заявила о взятии всех населенных пунктов у границы с Газой

Армия обороны Израиля взяла под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой, пишет издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:07

2023-10-10T11:07

2023-10-10T11:23

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля взяла под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой, пишет издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари."Армия обороны Израиля взял под контроль все израильские населенные пункты у границы с Газой", - пишет издание со ссылкой на Хагари.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина