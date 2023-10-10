https://ria.ru/20231010/izrail-1901648256.html

Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен

Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен - РИА Новости, 10.10.2023

Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен

Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудившую "жестокую реальность" "государства-апартеида", пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:22

2023-10-10T05:22

2023-10-10T09:25

в мире

израиль

мичиган

сша

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

конгресс сша

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудившую "жестокую реальность" "государства-апартеида", пишет Daily Mail.Как отмечает издание, Герцог в своем Twitter "отчитал" Тлаиб, демократку от штата Мичиган, имеющую палестинские корни, задавшись вопросом, "сколько еще крови должно пролиться", чтобы конгрессвумен "преодолела свои предубеждения и безоговорочно осудила ХАМАС".В своем заявлении Тлаиб заявила, что скорбит из-за гибели палестинцев и израильтян, выразив готовность "бороться за справедливое будущее", путь к которому, по ее мнению, должен включать "снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида".Кроме того, конгрессвумен раскритиковала Вашингтон за предоставление миллиардов помощи "правительству апартеида", добавив, что "этот цикл насилия" будет продолжаться, пока сохраняется эта поддержка от США.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html

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в мире, израиль, мичиган, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, конгресс сша