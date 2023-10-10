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Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен - РИА Новости, 10.10.2023
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05:22 10.10.2023 (обновлено: 09:25 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901648256.html
Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен
Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен - РИА Новости, 10.10.2023
Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен
Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудившую "жестокую реальность" "государства-апартеида", пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:22
2023-10-10T09:25
в мире
израиль
мичиган
сша
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
конгресс сша
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудившую "жестокую реальность" "государства-апартеида", пишет Daily Mail.Как отмечает издание, Герцог в своем Twitter "отчитал" Тлаиб, демократку от штата Мичиган, имеющую палестинские корни, задавшись вопросом, "сколько еще крови должно пролиться", чтобы конгрессвумен "преодолела свои предубеждения и безоговорочно осудила ХАМАС".В своем заявлении Тлаиб заявила, что скорбит из-за гибели палестинцев и израильтян, выразив готовность "бороться за справедливое будущее", путь к которому, по ее мнению, должен включать "снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида".Кроме того, конгрессвумен раскритиковала Вашингтон за предоставление миллиардов помощи "правительству апартеида", добавив, что "этот цикл насилия" будет продолжаться, пока сохраняется эта поддержка от США.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html
https://ria.ru/20231009/ataki-1901593815.html
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в мире, израиль, мичиган, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, конгресс сша
В мире, Израиль, Мичиган, США, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Конгресс США
Посол Израиля в США резко отчитал конгрессвумен

Посол Израиля в США раскритиковал конгрессвумен Тлаиб из-за слов о конфликте

© AFP 2023 / SAUL LOEBПосол Израиля в США Майкл Герцог
Посол Израиля в США Майкл Герцог - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Посол Израиля в США Майкл Герцог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудившую "жестокую реальность" "государства-апартеида", пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, Герцог в своем Twitter "отчитал" Тлаиб, демократку от штата Мичиган, имеющую палестинские корни, задавшись вопросом, "сколько еще крови должно пролиться", чтобы конгрессвумен "преодолела свои предубеждения и безоговорочно осудила ХАМАС".
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В своем заявлении Тлаиб заявила, что скорбит из-за гибели палестинцев и израильтян, выразив готовность "бороться за справедливое будущее", путь к которому, по ее мнению, должен включать "снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида".
Кроме того, конгрессвумен раскритиковала Вашингтон за предоставление миллиардов помощи "правительству апартеида", добавив, что "этот цикл насилия" будет продолжаться, пока сохраняется эта поддержка от США.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильМичиганСШАБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКонгресс США
 
 
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