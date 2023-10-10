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СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей - РИА Новости, 10.10.2023
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04:26 10.10.2023 (обновлено: 04:27 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/izrail-1901646001.html
СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей
СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:26
2023-10-10T04:27
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Ynet. В понедельник ЦАХАЛ заявлял о нанесении ударов по 653 целям движения. "Она (армия) атаковала 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта", - говорится в сообщении портала. Среди этих целей - 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/iran-1901644969.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

Ynet: ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaОбломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Обломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Обломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Ynet.
В понедельник ЦАХАЛ заявлял о нанесении ударов по 653 целям движения.
Генерал ВВС США Чарльз Браун-младший - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Она (армия) атаковала 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта", - говорится в сообщении портала.
Среди этих целей - 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
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Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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ИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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