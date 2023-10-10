СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей
Ynet: ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа
© AP Photo / Hatem MoussaОбломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Обломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Ynet.
В понедельник ЦАХАЛ заявлял о нанесении ударов по 653 целям движения.
"Она (армия) атаковала 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта", - говорится в сообщении портала.
Среди этих целей - 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.