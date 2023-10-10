https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html

Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях

Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях - РИА Новости, 10.10.2023

Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях

Вашингтону после слов Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний необходимо вести себя менее дерзко и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:37

2023-10-10T10:37

2023-10-10T10:37

сша

россия

владимир путин

скотт риттер

сергей рябков

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вашингтону после слов Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний необходимо вести себя менее дерзко и пересмотреть свою ядерную политику, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik."Наступило время, когда необходимо внести некоторый здравый смысл в ядерную политику Соединенных Штатов <…>. Америке нужен лидер, способный выступить против тех, кто продолжает отстаивать ядерную позицию, порожденную фантазией о сохраняющейся американской исключительности", –прокомментировал он ситуацию.Риттер также признался, что, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы ее проиграли, так как Россия ушла далеко вперед в этой сфере."Россия, как подчеркнул Путин, уже модернизировала свои ядерные силы. Если бы Соединенные Штаты возобновили гонку ядерных вооружений, вернувшись к ядерным испытаниям, Россия начала бы такую ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия", – отметил он.Эксперт также высоко оценил российскую крылатую ракету "Буревестник", стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса "Сармат" и ядерную торпеду "Посейдон".На прошлой неделе на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html

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сша, россия, владимир путин, скотт риттер, сергей рябков, международный дискуссионный клуб "валдай"