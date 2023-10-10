Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях
Экс-разведчик Риттер призвал США быть осторожными из-за слов Путина о ДВЗЯИ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Вашингтону после слов Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний необходимо вести себя менее дерзко и пересмотреть свою ядерную политику, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.
"Наступило время, когда необходимо внести некоторый здравый смысл в ядерную политику Соединенных Штатов <…>. Америке нужен лидер, способный выступить против тех, кто продолжает отстаивать ядерную позицию, порожденную фантазией о сохраняющейся американской исключительности", –прокомментировал он ситуацию.
Риттер также признался, что, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы ее проиграли, так как Россия ушла далеко вперед в этой сфере.
"Россия, как подчеркнул Путин, уже модернизировала свои ядерные силы. Если бы Соединенные Штаты возобновили гонку ядерных вооружений, вернувшись к ядерным испытаниям, Россия начала бы такую гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия", – отметил он.
Эксперт также высоко оценил российскую крылатую ракету "Буревестник", стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса "Сармат" и ядерную торпеду "Посейдон".
На прошлой неделе на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.