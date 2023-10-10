Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 10.10.2023 (обновлено: 13:17 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/gershkovich-1901740877.html
Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным
Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным - РИА Новости, 10.10.2023
Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным
Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:03
2023-10-10T13:17
московский городской суд
россия
москва
сша
эван гершкович
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901735651_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_c17544657f097e6ab25434850995acc9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения итогового решения. Слушание также посетили сотрудники посольства США.Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Гершковичу срока содержания под стражей в связи с допущенными процессуальными нарушениями для их устранения. В инстанции не уточняли, о каких именно нарушениях шла речь.Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html
https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901735651_0:0:2675:2007_1920x0_80_0_0_a2022590b5d86adaff1a6825926e8604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, россия, москва, сша, эван гершкович, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московский городской суд, Россия, Москва, США, Эван Гершкович, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным

Мосгорсуд признал продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу законным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда. 10 октября 2023
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда. 10 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией
19 августа, 10:16
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения итогового решения. Слушание также посетили сотрудники посольства США.
Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Гершковичу срока содержания под стражей в связи с допущенными процессуальными нарушениями для их устранения. В инстанции не уточняли, о каких именно нарушениях шла речь.
Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Задержание экс-сотрудника генконсульства США Шонова, подозреваемого в шпионаже
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
28 августа, 09:07
 
Московский городской судРоссияМоскваСШАЭван ГершковичМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала