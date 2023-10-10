Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным
Мосгорсуд признал продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу законным
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда. 10 октября 2023
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда. 10 октября 2023
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения итогового решения. Слушание также посетили сотрудники посольства США.
Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Гершковичу срока содержания под стражей в связи с допущенными процессуальными нарушениями для их устранения. В инстанции не уточняли, о каких именно нарушениях шла речь.
Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".