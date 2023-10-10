https://ria.ru/20231010/gershkovich-1901740877.html

Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным

Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным - РИА Новости, 10.10.2023

Мосгорсуд признал продление ареста Гершковичу законным

Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:03

2023-10-10T13:03

2023-10-10T13:17

московский городской суд

россия

москва

сша

эван гершкович

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца осени срока ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения итогового решения. Слушание также посетили сотрудники посольства США.Мосгорсуд 19 сентября вернул в суд первой инстанции жалобу на продление Гершковичу срока содержания под стражей в связи с допущенными процессуальными нарушениями для их устранения. В инстанции не уточняли, о каких именно нарушениях шла речь.Лефортовский суд Москвы в конце августа продлил Гершковичу меру пресечения до 30 ноября.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html

https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html

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московский городской суд, россия, москва, сша, эван гершкович, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)