https://ria.ru/20231010/gaza-1901868608.html

Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы

Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы - РИА Новости, 10.10.2023

Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы

Главы МИД ЕС на внеочередном заседании, посвященном ближневосточному обострению, выступили против блокады сектора Газа, призвали открыть гуманитарные коридоры,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:12

2023-10-10T20:12

2023-10-10T20:20

евросоюз

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израиль

палестина

оман

биньямин нетаньяху

жозеп боррель

хамас

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС на внеочередном заседании, посвященном ближневосточному обострению, выступили против блокады сектора Газа, призвали открыть гуманитарные коридоры, позволить желающим покинуть сектор, заявил по итогам встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, (прекращения - ред.) доступа к питьевой воде и пище, поддержали необходимость открыть гуманитарный доступ и позволить тем, кто желает, выехать из Газы", - сказал он по итогам встречи, которая прошла в Омане.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901867156.html

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евросоюз, в мире, израиль, палестина, оман, биньямин нетаньяху, жозеп боррель, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров