https://ria.ru/20231010/gaza-1901849923.html

Россия вывезет граждан Белоруссии из сектора Газа, заявили в Минске

Россия вывезет граждан Белоруссии из сектора Газа, заявили в Минске - РИА Новости, 10.10.2023

Россия вывезет граждан Белоруссии из сектора Газа, заявили в Минске

Достигнута договоренность с российской стороной об эвакуации десятков граждан Белоруссии из сектора Газа, заявил во вторник консул республики в Израиле... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:39

2023-10-10T18:39

2023-10-10T18:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 10 окт, РИА Новости. Достигнута договоренность с российской стороной об эвакуации десятков граждан Белоруссии из сектора Газа, заявил во вторник консул республики в Израиле Станислав Венцель. По словам дипломата, посольство Белоруссии в Израиле поддерживает постоянный контакт с теми согражданами, которые в настоящее время находятся на территории сектора Газа. "Мы аккумулируем эту информацию, тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами в Рамалле. У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом", - приводит слова Венцеля информагентство Белта. Консул уточнил, что речь идет о десятках граждан Белоруссии и преимущественно это женщины и дети. Не исключено, что с течением времени число желающих покинуть регион увеличится. "Мы тесно взаимодействуем. У нас есть связь не со всеми, но с рядом наших граждан, которые находятся сейчас в Газе. Мы каждый день уточняем их состояние, стараемся помочь, чем можем. Сейчас там ситуация очень непростая. Непосредственное прибытие на эту территорию практически невозможно", - пояснил сотрудник белорусской дипмиссии. "Что касается сроков эвакуации, то в силу обстоятельств говорить об этом пока рано. Все надеются на самое ближайшее время, но обстоятельства непростые", - сказал дипломат. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901840140.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, белоруссия, россия, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году