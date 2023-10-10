https://ria.ru/20231010/gaza-1901761509.html

ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет

ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет - РИА Новости, 10.10.2023

ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет

Армия обороны Израиля отрицает, что кто-либо в Израиле официально призывал жителей сектора Газа покинуть его и направиться в Египет. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:02

2023-10-10T14:02

2023-10-10T14:24

в мире

египет

израиль

армия обороны израиля (цахал)

хамас

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля отрицает, что кто-либо в Израиле официально призывал жителей сектора Газа покинуть его и направиться в Египет.Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Призыв Израиля к палестинцам покинуть сектор Газа является подготовкой к геноциду, заявил после этого РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран."За последние дни армия призывала жителей Газы не приближаться к определенным зонам. Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям Газы, чтобы они покинули ее и направились в Египет, не было", - сообщила армия в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

египет

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году