https://ria.ru/20231010/gaza-1901761509.html
ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет
ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет - РИА Новости, 10.10.2023
ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет
Армия обороны Израиля отрицает, что кто-либо в Израиле официально призывал жителей сектора Газа покинуть его и направиться в Египет. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:02
2023-10-10T14:02
2023-10-10T14:24
в мире
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израиль
армия обороны израиля (цахал)
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля отрицает, что кто-либо в Израиле официально призывал жителей сектора Газа покинуть его и направиться в Египет.Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Призыв Израиля к палестинцам покинуть сектор Газа является подготовкой к геноциду, заявил после этого РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран."За последние дни армия призывала жителей Газы не приближаться к определенным зонам. Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям Газы, чтобы они покинули ее и направились в Египет, не было", - сообщила армия в пресс-релизе.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хамас, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ отвергла сообщения о призывах к жителям Газы уехать в Египет
ЦАХАЛ: никто не призывал жителей Газы покинуть ее и направиться в Египет