https://ria.ru/20231010/frantsuzy-1901641601.html
Париж считает, что часть пропавших в Израиле французов могла попасть в плен
Париж считает, что часть пропавших в Израиле французов могла попасть в плен - РИА Новости, 10.10.2023
Париж считает, что часть пропавших в Израиле французов могла попасть в плен
В МИД Франции считают, что среди 14 французов, пропавших без вести в Израиле на фоне операции палестинского движения ХАМАС, некоторые, в том числе 12-летний... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:06
2023-10-10T02:06
2023-10-10T02:06
израиль
франция
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В МИД Франции считают, что среди 14 французов, пропавших без вести в Израиле на фоне операции палестинского движения ХАМАС, некоторые, в том числе 12-летний ребенок, могли попасть в плен. Ранее телеканал BFMTV сообщал, что местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено. "У нас... нет известий о 14 (гражданах Франции), чье положение считается очень тревожным", - говорится в заявлении МИД Франции. Там говорится, что ведомство располагает информацией, которая позволяет считать вероятным похищение некоторых из этих людей, в том числе ребенка 12 лет. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901581044.html
https://ria.ru/20231009/grazhdanstvo-1901619375.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, франция, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Франция, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Париж считает, что часть пропавших в Израиле французов могла попасть в плен
МИД Франции: некоторые из 14 пропавших в Израиле граждан могли попасть в плен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В МИД Франции считают, что среди 14 французов, пропавших без вести в Израиле на фоне операции палестинского движения ХАМАС, некоторые, в том числе 12-летний ребенок, могли попасть в плен.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что местонахождение семерых французов после атак ХАМАС на Израиль не было определено.
ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными
"У нас... нет известий о 14 (гражданах Франции), чье положение считается очень тревожным", - говорится в заявлении МИД Франции.
Там говорится, что ведомство располагает информацией, которая позволяет считать вероятным похищение некоторых из этих людей, в том числе ребенка 12 лет.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе российским
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа