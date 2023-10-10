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Фигурантам дела о вымогательстве у оборонного бюро вынесли приговор

Фигурантам дела о вымогательстве у оборонного бюро вынесли приговор - РИА Новости, 10.10.2023

Фигурантам дела о вымогательстве у оборонного бюро вынесли приговор

Суд приговорил к срокам от 6 до 8 лет лишения свободы бывших сотрудников оборонного "Национального радиотехнического бюро" (НРТБ), заместителя военного... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:40

2023-10-10T14:40

2023-10-10T15:15

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 6 до 8 лет лишения свободы бывших сотрудников оборонного "Национального радиотехнического бюро" (НРТБ), заместителя военного прокурора и бывшего сотрудника ФСБ по делу о вымогательстве 100 миллионов рублей передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. Бывшему заместителю прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александру "Вашурину окончательно путем частичного сложения назначить 7 лет, с лишением воинского звания подполковник со штрафом 400 тысяч рублей, с лишением воинского звания подполковник юстиции запаса", огласил решение судья Николай Петухов. Заместитель гендиректора по безопасности НРТБ Александр Лежнев, его подчиненный Александр Золотых и экс-сотрудник ФСБ России Иван Шумигай получили 7,5, 6 и 8 лет колонии соответственно, а также штрафы - до 600 тысяч рублей. Суд рассматривает дело без малого два года. Лежнев и Шумигай находятся в СИЗО, Вашурин и Золотых - под подпиской о невыезде, на оглашение они пришли с вещами. Их взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, фигуранты вымогали 100 миллионов рублей у руководства НРТБ за "помощь" в прекращении проверок организации, которые они сами же организовали при поддержке Вашурина. В прениях гособвинитель просил назначить для Вашурина и Золотых по восемь лет лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Шумигая и Лежнева - отправить в колонию на девять лет со штрафом 700 тысяч рублей каждому.

https://ria.ru/20230804/srok-1888257215.html

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происшествия, справки, россия, александр золотов, фсб