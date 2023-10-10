МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств
МИД Черногории: авиарейс эвакуировал из Израиля 101 гражданина ряда государств
Флаг Черногории . Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс из Израиля доставил в Черногорию 101 гражданина республики, других балканских стран, а также Швеции и США, заявило черногорское министерство иностранных дел.
Ранее премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что национальный авиаперевозчик Air Montenegro готов вылететь в Тель-Авив, ожидалось разрешение израильских властей.
"Из Тель-Авива в Подгорицу прибыл 101 пассажир, среди которых 50 граждан Черногории и 51 гражданин других стран: Албании, Хорватии, Северной Македонии, Словении, Сербии, США, Швеции и (самопровозглашенного – ред.) Косово. В аэропорту их встретил госсекретарь МИД Роберт Маркич", - сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что из шести граждан Черногории, находившихся в городе Эйлат на юге Израиля, трое во вторник перешли границу с Иорданией, другие трое решили остаться в курортном Эйлате.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.