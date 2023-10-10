Рейтинг@Mail.ru
МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901840476.html
МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств
МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств - РИА Новости, 10.10.2023
МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств
Эвакуационный авиарейс из Израиля доставил в Черногорию 101 гражданина республики, других балканских стран, а также Швеции и США, заявило черногорское... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:07
2023-10-10T18:07
в мире
израиль
черногория
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
хамас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b5830eae0ddfb3b0b7a0f034c683b7.jpg
БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс из Израиля доставил в Черногорию 101 гражданина республики, других балканских стран, а также Швеции и США, заявило черногорское министерство иностранных дел. Ранее премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что национальный авиаперевозчик Air Montenegro готов вылететь в Тель-Авив, ожидалось разрешение израильских властей. "Из Тель-Авива в Подгорицу прибыл 101 пассажир, среди которых 50 граждан Черногории и 51 гражданин других стран: Албании, Хорватии, Северной Македонии, Словении, Сербии, США, Швеции и (самопровозглашенного – ред.) Косово. В аэропорту их встретил госсекретарь МИД Роберт Маркич", - сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что из шести граждан Черногории, находившихся в городе Эйлат на юге Израиля, трое во вторник перешли границу с Иорданией, другие трое решили остаться в курортном Эйлате. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901840140.html
https://ria.ru/20231010/evakuatsiyu-1901783402.html
израиль
черногория
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a812ab140b9c03af21c61e2e4c6d35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, черногория, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Черногория, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Черногории: из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств

МИД Черногории: авиарейс эвакуировал из Израиля 101 гражданина ряда государств

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Флаг Черногории . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Эвакуационный авиарейс из Израиля доставил в Черногорию 101 гражданина республики, других балканских стран, а также Швеции и США, заявило черногорское министерство иностранных дел.
Ранее премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что национальный авиаперевозчик Air Montenegro готов вылететь в Тель-Авив, ожидалось разрешение израильских властей.
Сгоревшие и брошенные автомобили на дороге в Сдероте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посольство сообщило о четверых погибших в Израиле россиянах
Вчера, 18:04
"Из Тель-Авива в Подгорицу прибыл 101 пассажир, среди которых 50 граждан Черногории и 51 гражданин других стран: Албании, Хорватии, Северной Македонии, Словении, Сербии, США, Швеции и (самопровозглашенного – ред.) Косово. В аэропорту их встретил госсекретарь МИД Роберт Маркич", - сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что из шести граждан Черногории, находившихся в городе Эйлат на юге Израиля, трое во вторник перешли границу с Иорданией, другие трое решили остаться в курортном Эйлате.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины
Вчера, 15:00
 
В миреИзраильЧерногорияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНХамасСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала