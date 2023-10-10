https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901635997.html
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
Россия предварительно прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:32
2023-10-10T00:32
2023-10-10T00:32
израиль
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палестина
анатолий викторов
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия предварительно прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа, но прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств", - сказал он в эфире Первого канала. По его словам, "речь идет о гражданах России, которые находятся на территории Газы". "Если дойдёт до реальных (эвакуационных - ред.) мероприятий, речь будет идти об их выходе с территории Газы и направлении в третью страну, куда будут направлены самолеты Российской Федерации", - пояснил он. Кроме того, посол отметил, что в посольство в Израиле обращаются россияне с вопросами как улететь из страны, например, тем, у кого есть билеты на руках, но они из-за обстановки хотят пораньше уехать или они являются пассажирами тех международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в Израиль. "Будем действовать по обстановке. Не исключаю возможность организации вывозных рейсов из Израиля", - заключил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 680. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901635758.html
https://ria.ru/20231009/postradavshie-1901634392.html
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израиль, россия, палестина, анатолий викторов, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Анатолий Викторов, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Москва прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа
Дипломат Викторов: Москва работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Россия предварительно прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, заявил
посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«
"Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа, но прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств", - сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, "речь идет о гражданах России, которые находятся на территории Газы".
"Если дойдёт до реальных (эвакуационных - ред.) мероприятий, речь будет идти об их выходе с территории Газы и направлении в третью страну, куда будут направлены самолеты Российской Федерации", - пояснил он.
Кроме того, посол отметил, что в посольство в Израиле обращаются россияне с вопросами как улететь из страны, например, тем, у кого есть билеты на руках, но они из-за обстановки хотят пораньше уехать или они являются пассажирами тех международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в Израиль.
"Будем действовать по обстановке. Не исключаю возможность организации вывозных рейсов из Израиля", - заключил он.
СМИ: ХАМАС опроверг причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 680.
Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,7 тысячи
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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