Рейтинг@Mail.ru
В эскалации конфликта в Израиле нет заинтересованных, заявили США - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901641191.html
В эскалации конфликта в Израиле нет заинтересованных, заявили США
В эскалации конфликта в Израиле нет заинтересованных, заявили США - РИА Новости, 10.10.2023
В эскалации конфликта в Израиле нет заинтересованных, заявили США
США уверены, что никто не заинтересован в расширении или эскалации текущей ситуации в Израиле, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:59
2023-10-10T01:59
израиль
ливан
палестина
джон кирби
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901538434_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_3b68c35d227bcf306b9597a30c02dceb.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США уверены, что никто не заинтересован в расширении или эскалации текущей ситуации в Израиле, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Никто не хочет, чтобы конфликт расширился, усилился, разросся или эскалировался", - сообщил он журналистам на брифинге. Вечером в понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана. Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/ssha-1901638895.html
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901641010.html
израиль
ливан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901538434_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1542f884c7955eab784c89b072154ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, палестина, джон кирби, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире
Израиль, Ливан, Палестина, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, В мире
В эскалации конфликта в Израиле нет заинтересованных, заявили США

Белый дом: США уверены, что заинтересованных в эскалации конфликта в Израиле нет

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский танк в районе Сдерота
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский танк в районе Сдерота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США уверены, что никто не заинтересован в расширении или эскалации текущей ситуации в Израиле, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Никто не хочет, чтобы конфликт расширился, усилился, разросся или эскалировался", - сообщил он журналистам на брифинге.
Вечером в понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана. Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Белый дом исключил отправку войск на Ближний Восток на фоне эскалации
01:12
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Погрузка военной помощи для Украины, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: Европа боится, что после помощи Киеву у нее нет ресурсов для Израиля
01:55
 
ИзраильЛиванПалестинаДжон КирбиБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала