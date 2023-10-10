https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901639647.html
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации - РИА Новости, 10.10.2023
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что из-за дальнейшей эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:28
2023-10-10T01:28
2023-10-10T01:28
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что из-за дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта сектор Газа окажется "на грани гуманитарной катастрофы", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума. По ее словам, в секторе Газа и до этого был "очень, очень серьезный" гуманитарный кризис из-за блокады и военных конфликтов. "Учитывая, что люди покидают свои дома, что насилие усиливается, мы опасаемся... что кризис станет гораздо хуже, что мы окажемся на грани гуманитарной катастрофы в Газе", - сказала она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 680. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/kadyrov-1901630151.html
https://ria.ru/20231010/blokada-1901638433.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации
ООН: сектор Газа будет на грани гуманитарной катастрофы при дальнейшей эскалации
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что из-за дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта сектор Газа окажется "на грани гуманитарной катастрофы", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума.
По ее словам, в секторе Газа и до этого был "очень, очень серьезный" гуманитарный кризис из-за блокады и военных конфликтов.
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"Учитывая, что люди покидают свои дома, что насилие усиливается, мы опасаемся... что кризис станет гораздо хуже, что мы окажемся на грани гуманитарной катастрофы в Газе", - сказала она.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 680.
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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