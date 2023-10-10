https://ria.ru/20231010/energosnabzhenie-1901642803.html
Жителей восьми регионов предупредили о возможных сбоях в энергоснабжении
Жителей восьми регионов предупредили о возможных сбоях в энергоснабжении - РИА Новости, 10.10.2023
Жителей восьми регионов предупредили о возможных сбоях в энергоснабжении
Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов четырех федеральных округов страны из-за РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:51
2023-10-10T02:51
2023-10-10T02:51
красноярский край
курильские острова
внии гочс
магаданская область
происшествия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов четырех федеральных округов страны из-за порывов ветра, достигающих 25 метров в секунду, и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов ВНИИ ГОЧС, вероятны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения, в населенных пунктах Камчатского и севере Красноярского краёв, Магаданской области и на Курильских островах. Причинами сбоев могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение местами осадков до 35 миллиметров", - говорится в сообщении на сайте института. Кроме того, аналогичные риски существуют "на территории Северо-Западного федерального округа в Республике Коми, Архангельской, Мурманской областях и в Кабардино-Балкарской Республике Северо-Кавказского федерального округа", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231006/dezhurstvo-1901035274.html
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красноярский край, курильские острова, внии гочс, магаданская область, происшествия
Красноярский край, Курильские острова, ВНИИ ГОЧС, Магаданская область, Происшествия
Жителей восьми регионов предупредили о возможных сбоях в энергоснабжении
ВНИИ ГОЧС: в восьми регионах вероятны сбои в энергоснабжении из-за непогоды