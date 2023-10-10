https://ria.ru/20231010/deputat-1901648781.html

В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию

В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию - РИА Новости, 10.10.2023

В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию

Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии рекомендовала исключить депутата Мунэо Судзуки, который посетил Россию без надлежащего уведомления, передает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:41

2023-10-10T05:41

2023-10-10T05:50

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япония

украина

мунэо судзуки

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синдзо абэ

в мире

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ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии рекомендовала исключить депутата Мунэо Судзуки, который посетил Россию без надлежащего уведомления, передает телеканал NHK. Ожидается, что решение будет финализировано на заседании правления партии во вторник, после чего глава партии официально уведомит Судзуки о наказании. Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посетил Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября. Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.

https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html

https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

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япония

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россия, япония, украина, мунэо судзуки, андрей руденко, синдзо абэ, в мире