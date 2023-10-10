https://ria.ru/20231010/demoralizatsiya-1901801621.html

Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации

Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации - РИА Новости, 10.10.2023

Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:58

2023-10-10T15:58

2023-10-10T15:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации. "Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, киевский режим "перешёл к полностью террористическим методам", уже не пытаясь скрыть, "что стреляют по гражданской инфраструктуре". "Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления", - полагает Сальдо В подтверждение своей мысли он напомнил, что накануне боевики обстреляли центральную часть города Алешки, из-за чего два мирных жителя погибли, один ранен. А во вторник был нанесен ракетный удар по Новой Каховке. "Повреждены многоквартирные и одноэтажные дома. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231010/udar-1901794485.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо