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Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/demoralizatsiya-1901801621.html
Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации
Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации - РИА Новости, 10.10.2023
Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:58
2023-10-10T15:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации. "Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, киевский режим "перешёл к полностью террористическим методам", уже не пытаясь скрыть, "что стреляют по гражданской инфраструктуре". "Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления", - полагает Сальдо В подтверждение своей мысли он напомнил, что накануне боевики обстреляли центральную часть города Алешки, из-за чего два мирных жителя погибли, один ранен. А во вторник был нанесен ракетный удар по Новой Каховке. "Повреждены многоквартирные и одноэтажные дома. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что украинские военные близки к полной деморализации

Сальдо: ВСУ близки к надлому и полной деморализации

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что украинские войска близки к надлому и полной деморализации.
"Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, киевский режим "перешёл к полностью террористическим методам", уже не пытаясь скрыть, "что стреляют по гражданской инфраструктуре".
"Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления", - полагает Сальдо
В подтверждение своей мысли он напомнил, что накануне боевики обстреляли центральную часть города Алешки, из-за чего два мирных жителя погибли, один ранен. А во вторник был нанесен ракетный удар по Новой Каховке. "Повреждены многоквартирные и одноэтажные дома. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - подчеркнул губернатор.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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