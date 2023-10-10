https://ria.ru/20231010/britaniya-1901637719.html
МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии
МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии - РИА Новости, 10.10.2023
МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии
США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы, заявил на... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:57
2023-10-10T00:57
2023-10-10T00:57
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ООН, 10 окт – РИА Новости. США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы, заявил на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Американское ядерное оружие развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от США и способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Воронцов."Заявив, что количество этого оружия в Европе не меняется, коллега (представитель США) предпочел не упоминать о том, что Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы", - указал он.
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сша, великобритания, россия, в мире, оон, европа
США, Великобритания, Россия, В мире, ООН, Европа
МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии
МИД: США планируют вернуть на территорию Британию американские ядерные бомбы