https://ria.ru/20231010/britaniya-1901637719.html

МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии

МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии - РИА Новости, 10.10.2023

МИД указал на планы США вернуть ядерные бомбы на территорию Британии

США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы, заявил на... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T00:57

2023-10-10T00:57

2023-10-10T00:57

сша

великобритания

россия

в мире

оон

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/15/1018151540_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_890d2923dfab30abf56ce75c89fc1d9b.jpg

ООН, 10 окт – РИА Новости. США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, что указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы, заявил на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Американское ядерное оружие развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от США и способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Воронцов."Заявив, что количество этого оружия в Европе не меняется, коллега (представитель США) предпочел не упоминать о том, что Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы", - указал он.

https://ria.ru/20231005/putin-1900832061.html

сша

великобритания

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, великобритания, россия, в мире, оон, европа