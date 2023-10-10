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В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023
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01:07 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/blokada-1901638433.html
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа
Любое ужесточение блокады сектора Газа сделает и без того печальную ситуацию в регионе "намного, намного хуже", в том числе для женщин и детей, заявила РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:07
2023-10-10T01:07
израиль
палестина
сша
исраэль кац
биньямин нетаньяху
сергей лавров
оон
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Любое ужесточение блокады сектора Газа сделает и без того печальную ситуацию в регионе "намного, намного хуже", в том числе для женщин и детей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. По словам Тумы, из-за блокады Газы местным жителям "очень, очень сложно" въезжать и выезжать из региона - для этого нужны соответствующие разрешения. В такой блокаде Газа находится 16 лет, отметила она. "Любое ужесточение блокады приведет к тому, что ситуация станет очень, очень плохой, станет намного, намного хуже, в том числе для гражданских, среди которых много женщин и детей", - сказала представитель агентства ООН. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/krizis-1901637061.html
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израиль, палестина, сша, исраэль кац, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, США, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа

ООН: ужесточение блокады сектора Газа сделает ситуацию в регионе намного хуже

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Любое ужесточение блокады сектора Газа сделает и без того печальную ситуацию в регионе "намного, намного хуже", в том числе для женщин и детей, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы.
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По словам Тумы, из-за блокады Газы местным жителям "очень, очень сложно" въезжать и выезжать из региона - для этого нужны соответствующие разрешения. В такой блокаде Газа находится 16 лет, отметила она.
"Любое ужесточение блокады приведет к тому, что ситуация станет очень, очень плохой, станет намного, намного хуже, в том числе для гражданских, среди которых много женщин и детей", - сказала представитель агентства ООН.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильПалестинаСШАИсраэль КацБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамасБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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