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Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности - РИА Новости, 10.10.2023
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16:26 10.10.2023 (обновлено: 16:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901811097.html
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности - РИА Новости, 10.10.2023
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:26
2023-10-10T16:30
баку
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
азербайджан
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Баку. В столице Азербайджанской Республики он проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/idei-1901431922.html
баку
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баку, россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, азербайджан
Баку, Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Азербайджан
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности

Патрушев прибыл на совместные с Азербайджаном консультации по безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Баку. В столице Азербайджанской Республики он проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.
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БакуРоссияНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФАзербайджан
 
 
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