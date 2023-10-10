https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901811097.html

Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности

Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности - РИА Новости, 10.10.2023

Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:26

2023-10-10T16:26

2023-10-10T16:30

баку

россия

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

азербайджан

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Баку. В столице Азербайджанской Республики он проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231009/idei-1901431922.html

баку

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

баку, россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, азербайджан