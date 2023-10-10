https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901811097.html
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности - РИА Новости, 10.10.2023
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:26
2023-10-10T16:26
2023-10-10T16:30
баку
россия
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
азербайджан
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев приехал в Баку, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщает пресс-служба СБ."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Баку. В столице Азербайджанской Республики он проведет плановые российско-азербайджанские консультации по безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/idei-1901431922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, россия, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, азербайджан
Баку, Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Азербайджан
Патрушев прибыл в Баку на плановые консультации по безопасности
Патрушев прибыл на совместные с Азербайджаном консультации по безопасности