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Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 10.10.2023
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01:23 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/bezhentsy-1901639486.html
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 10.10.2023
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта
Почти 140 тысяч человек покинули дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежища, предоставленные агентством ООН, заполнены на 90%, сообщила РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:23
2023-10-10T01:23
израиль
биньямин нетаньяху
оон
бапор
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 140 тысяч человек покинули дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежища, предоставленные агентством ООН, заполнены на 90%, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума. "В наших школах укрывается почти 140 тысяч человек. Это школы БАПОР ООН, и наши убежища заполнены на 90%", - сказала она. Тума добавила, что речь идет о людях, которые "покинули свои дома". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
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израиль, биньямин нетаньяху, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, БАПОР, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта

На фоне палестино-израильского конфликта почти 140 тысяч человек покинули дома

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 140 тысяч человек покинули дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежища, предоставленные агентством ООН, заполнены на 90%, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума.
«
"В наших школах укрывается почти 140 тысяч человек. Это школы БАПОР ООН, и наши убежища заполнены на 90%", - сказала она.
Тума добавила, что речь идет о людях, которые "покинули свои дома".
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ООН предупредили о последствиях ужесточения блокады сектора Газа
01:07
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуООНБАПОРХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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