https://ria.ru/20231010/bezhentsy-1901639486.html
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 10.10.2023
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта
Почти 140 тысяч человек покинули дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежища, предоставленные агентством ООН, заполнены на 90%, сообщила РИА... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:23
2023-10-10T01:23
2023-10-10T01:23
израиль
биньямин нетаньяху
оон
бапор
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293976_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7b973367229539d5af24963417bd9cc7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 140 тысяч человек покинули дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, убежища, предоставленные агентством ООН, заполнены на 90%, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетт Тума. "В наших школах укрывается почти 140 тысяч человек. Это школы БАПОР ООН, и наши убежища заполнены на 90%", - сказала она. Тума добавила, что речь идет о людях, которые "покинули свои дома". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
https://ria.ru/20231010/blokada-1901638433.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293976_151:0:1819:1251_1920x0_80_0_0_9e5ba5a4fa866df30846b3ea1eb07a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, биньямин нетаньяху, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, БАПОР, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Почти 140 тысяч человек бросили дома из-за палестино-израильского конфликта
На фоне палестино-израильского конфликта почти 140 тысяч человек покинули дома