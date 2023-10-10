https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901857894.html

Над Брянской областью перехватили беспилотник

Над Брянской областью перехватили беспилотник - РИА Новости, 10.10.2023

Над Брянской областью перехватили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:10

2023-10-10T19:10

2023-10-10T19:14

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

россия

брянская область

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2023

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россия, брянская область