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Над Брянской областью перехватили беспилотник
Над Брянской областью перехватили беспилотник - РИА Новости, 10.10.2023
Над Брянской областью перехватили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:10
2023-10-10T19:10
2023-10-10T19:14
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью перехватили беспилотник
Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО дрона над Брянской областью