https://ria.ru/20231010/artilleriya-1901847170.html
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком
ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:28
2023-10-10T18:28
2023-10-10T18:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня, передаёт корреспондент РИА Новости. Работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе и гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы, с часу ночи их орудия подавили более 20 целей.
https://ria.ru/20231010/avdeevka-1901677877.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Артиллерийский удар по позициям ВСУ под Авдеевкой
ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком: канонада началась в час ночи и не смолкала ко второй половине дня, используются снаряды всех калибров и типов, передаёт корреспондент РИА Новости.
2023-10-10T18:28
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком
ВС России с часа ночи наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком