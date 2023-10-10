https://ria.ru/20231010/artilleriya-1901847170.html

ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком

ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком - РИА Новости, 10.10.2023

ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком

ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:28

2023-10-10T18:28

2023-10-10T18:38

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня, передаёт корреспондент РИА Новости. Работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе и гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы, с часу ночи их орудия подавили более 20 целей.

https://ria.ru/20231010/avdeevka-1901677877.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Артиллерийский удар по позициям ВСУ под Авдеевкой ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком: канонада началась в час ночи и не смолкала ко второй половине дня, используются снаряды всех калибров и типов, передаёт корреспондент РИА Новости. 2023-10-10T18:28 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр