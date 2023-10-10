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ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 10.10.2023 (обновлено: 18:38 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/artilleriya-1901847170.html
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком
ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:28
2023-10-10T18:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня, передаёт корреспондент РИА Новости. Работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе и гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы, с часу ночи их орудия подавили более 20 целей.
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донецкая народная республика
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Артиллерийский удар по позициям ВСУ под Авдеевкой
ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком: канонада началась в час ночи и не смолкала ко второй половине дня, используются снаряды всех калибров и типов, передаёт корреспондент РИА Новости.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России наносят массированные удары по всем позициям ВСУ под Донецком

ВС России с часа ночи наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят массированный артиллерийский удар по всем позициям ВСУ под Донецком, пушечная канонада началась в час ночи и не смолкла ко второй половине дня, передаёт корреспондент РИА Новости.
Работает вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, в том числе и гаубичный дивизион мотострелкового полка, в котором сражаются мобилизованные на Урале бойцы, с часу ночи их орудия подавили более 20 целей.
Бойцы отряда специального назначения ВС маскируют 152-миллиметровую пушку-гаубицу - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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