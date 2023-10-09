https://ria.ru/20231009/znacheniya-1901577906.html
Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, приняв дополнительные меры... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:18
2023-10-09T18:18
2023-10-09T18:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, приняв дополнительные меры по их поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении: публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 ноября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
Путин поручил Кабмину установить плановые значения по выходу компаний на биржу