https://ria.ru/20231009/znacheniya-1901577906.html

Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу

Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, приняв дополнительные меры... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:18

2023-10-09T18:18

2023-10-09T18:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, приняв дополнительные меры по их поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении: публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 ноября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20231009/poruchenie-1901579003.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина