https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html

В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского об Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023

В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского об Украине и Ближнем Востоке

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке, об этом он заявил в 2019 году в РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T05:57

2023-10-09T05:57

2023-10-09T05:57

в мире

ближний восток

израиль

украина

владимир жириновский

хамас

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке, об этом он заявил в 2019 году в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", на это обратили внимание пользователи Сети."К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина", — сказал тогда политикЖириновский предположил, что эти события могут стать предвестниками третьей мировой войны, подчеркнув особую роль Ирана в них."Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — заявил он.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.

https://ria.ru/20231009/bayden-1901382447.html

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в мире, ближний восток, израиль, украина, владимир жириновский, хамас