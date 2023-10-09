https://ria.ru/20231009/vsu-1901539076.html

Министр обороны Украины рассказал коллеге из Нидерландов о потребностях ВСУ

Министр обороны Украины рассказал коллеге из Нидерландов о потребностях ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023

Министр обороны Украины рассказал коллеге из Нидерландов о потребностях ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил по телефону с коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен потребности украинских военных в системах ПВО,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:51

2023-10-09T15:51

2023-10-09T15:51

специальная военная операция на украине

украина

рустем умеров

в мире

нидерланды

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсудил по телефону с коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен потребности украинских военных в системах ПВО, дальнобойных ракетах, артиллерии и пригласил ее на Украину. "Провел телефонный разговор с Кайсой Оллонгрен, министром обороны Нидерландов. Обсудили насущные потребности на передовой - системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию… Буду рад встретиться с министром Оллонгрен во время встречи в формате "Рамштайн" и пригласил посетить Украину в ближайшее время", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231007/kiev-1901131761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, рустем умеров, в мире, нидерланды, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр