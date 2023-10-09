https://ria.ru/20231009/vsu-1901521379.html

На Украине уволили командующего силами теробороны

На Украине уволили командующего силами теробороны - РИА Новости, 09.10.2023

На Украине уволили командующего силами теробороны

Командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру уволили с должности, сказано в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:56

2023-10-09T14:56

2023-10-09T16:28

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру уволили с должности, сказано в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Владимира Зеленского."Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — указано в документе.Танцюра занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Другим указом Зеленский назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с 2022 года возглавлял штаб Восточной группировки войск, а до этого был заместителем командующего Сухопутными войсками.

https://ria.ru/20230817/shpion-1890522853.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр