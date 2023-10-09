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На Украине уволили командующего силами теробороны - РИА Новости, 09.10.2023
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14:56 09.10.2023 (обновлено: 16:28 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vsu-1901521379.html
На Украине уволили командующего силами теробороны
На Украине уволили командующего силами теробороны - РИА Новости, 09.10.2023
На Украине уволили командующего силами теробороны
Командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру уволили с должности, сказано в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:56
2023-10-09T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру уволили с должности, сказано в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.&quot;Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины&quot;, — указано в документе.Танцюра занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Другим указом Зеленский назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с 2022 года возглавлял штаб Восточной группировки войск, а до этого был заместителем командующего Сухопутными войсками.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине уволили командующего силами теробороны

Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру

© Фото : Сили територіальної оборони ЗСУИгорь Танцюра
Игорь Танцюра - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Сили територіальної оборони ЗСУ
Игорь Танцюра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру уволили с должности, сказано в тексте указа № 678, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
«

"Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — указано в документе.

Танцюра занимал эту должность с 15 мая 2022 года.
Другим указом Зеленский назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, который с 2022 года возглавлял штаб Восточной группировки войск, а до этого был заместителем командующего Сухопутными войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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