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МИД Румынии сообщил о гибели в Израиле военного с двойным гражданством

МИД Румынии сообщил о гибели в Израиле военного с двойным гражданством - РИА Новости, 09.10.2023

МИД Румынии сообщил о гибели в Израиле военного с двойным гражданством

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что в Израиле погиб военный, который обладал также румынским гражданством, ведомство выразило соболезнования... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:38

2023-10-09T15:38

2023-10-09T15:38

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что в Израиле погиб военный, который обладал также румынским гражданством, ведомство выразило соболезнования семье солдата. Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Румынии сообщила, что из Израиля эвакуированы почти 700 румынских граждан. По словам главы МИД Луминицы Одобеску, около 800 румынских граждан еще находятся в Израиле, 350 - в секторе Газа. "Мы глубоко опечалены потерей представителя Армии обороны Израиля с двойным румынско-израильским гражданством. Мы выражаем искренние соболезнования семье жертвы. Мы солидарны с Израилем в эти трудные моменты. Румыния решительно осуждает нападения, которые происходят с населением Израиля", - говорится в сообщении румынского министерства, опубликованном в Twitter. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901315660.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901384745.html

https://ria.ru/20231008/britanets-1901318659.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, twitter, михаил богданов, румыния, россия, василий небензя