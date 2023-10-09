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Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер - РИА Новости, 09.10.2023
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20:27 09.10.2023 (обновлено: 20:29 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/urok-1901612296.html
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, заявил в понедельник министр по стратегическим... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:27
2023-10-09T20:29
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, заявил в понедельник министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер. "Мы должны подорвать их возможности и сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия - не только ХАМАС, но и "Исламского джихада", но и других террористических группировок", - отметил министр. "Мы будем делать все необходимое, чтобы преподать урок не только ХАМАС и другим террористическим группировкам сектора Газа, но и всем врагам Израиля, в первую очередь Ирану, который дергает за ниточки за кулисами", - ответил Дермер на вопрос о возможности наземной операции. Он обвинил Тегеран в финансировании группировок и отметил, что Тегеран "пытается втянуть других людей в театр войны". По его словам, Иран якобы обеспечивает 93% военного бюджета ХАМАС. "Знал ли Иран заранее (об атаке - ред.)? Изначально мы думали, что нет, но теперь у нас есть кое-какие улики, доказывающие, что они могли знать об этом... Ситуация пока не полностью ясна", - отметил министр. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901610632.html
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Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху
Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, сопроводив его подписью: "Мы начали. Израиль победит!"
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в мире, цены на нефть, тегеран (город), иран, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Тегеран (город), Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер

Министр: Израиль намерен преподать ХАМАС урок, чтобы никто не вздумал напасть

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, заявил в понедельник министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер.
«
"Мы должны подорвать их возможности и сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия - не только ХАМАС, но и "Исламского джихада", но и других террористических группировок", - отметил министр.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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"Мы будем делать все необходимое, чтобы преподать урок не только ХАМАС и другим террористическим группировкам сектора Газа, но и всем врагам Израиля, в первую очередь Ирану, который дергает за ниточки за кулисами", - ответил Дермер на вопрос о возможности наземной операции. Он обвинил Тегеран в финансировании группировок и отметил, что Тегеран "пытается втянуть других людей в театр войны".
По его словам, Иран якобы обеспечивает 93% военного бюджета ХАМАС. "Знал ли Иран заранее (об атаке - ред.)? Изначально мы думали, что нет, но теперь у нас есть кое-какие улики, доказывающие, что они могли знать об этом... Ситуация пока не полностью ясна", - отметил министр.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреЦены на нефтьТегеран (город)ИранИзраильБиньямин НетаньяхуХамасИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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