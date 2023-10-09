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Кулеба считает, что сложностей в отношениях Украины и США станет больше - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901501047.html
Кулеба считает, что сложностей в отношениях Украины и США станет больше
Кулеба считает, что сложностей в отношениях Украины и США станет больше - РИА Новости, 09.10.2023
Кулеба считает, что сложностей в отношениях Украины и США станет больше
Приближающиеся президентские выборы в США грозят нарастанием сложных моментов в отношениях Киева и Вашингтона, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:52
2023-10-09T13:52
специальная военная операция на украине
украина
сша
дмитрий кулеба
в мире
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Приближающиеся президентские выборы в США грозят нарастанием сложных моментов в отношениях Киева и Вашингтона, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes. Президент США Джо Байден подписал 1 октября одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. "Решение конгресса скорее инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", - сказал Кулеба. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231006/putin-1900907277.html
https://ria.ru/20231004/kiev-1900316468.html
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украина, сша, дмитрий кулеба, в мире, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дмитрий Кулеба, В мире, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба считает, что сложностей в отношениях Украины и США станет больше

Кулеба: выборы в США грозят нарастанием сложностей в их отношениях с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Приближающиеся президентские выборы в США грозят нарастанием сложных моментов в отношениях Киева и Вашингтона, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.
Президент США Джо Байден подписал 1 октября одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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"Решение конгресса скорее инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех... Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", - сказал Кулеба.
Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДмитрий КулебаВ миреМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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