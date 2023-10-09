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На Украине могут остановить работу завода по производству ракет - РИА Новости, 09.10.2023
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12:01 09.10.2023 (обновлено: 12:03 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет - РИА Новости, 09.10.2023
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет
Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:01
2023-10-09T12:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на письмо конструкторского бюро (КБ) "Луч", адресованного премьер-министру Денису Шмыгалю. "Действия государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине. К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками государственная аудиторская служба", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как отмечает конструкторское бюро, депутаты отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как "убытки государства". Однако госаудитслужба все еще имеет претензии к бюро "Луч". "Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства", - утверждается в сообщении. Кроме того, бюро призвало Шмыгаля подать в парламент законопроект, предусматривающий мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.
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украина, в мире, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет

"Прямой": КБ "Луч" не исключило полного сворачивания ракетных программ Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на письмо конструкторского бюро (КБ) "Луч", адресованного премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Действия государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине. К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками государственная аудиторская служба", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Как отмечает конструкторское бюро, депутаты отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как "убытки государства". Однако госаудитслужба все еще имеет претензии к бюро "Луч". "Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства", - утверждается в сообщении.
Кроме того, бюро призвало Шмыгаля подать в парламент законопроект, предусматривающий мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДенис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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