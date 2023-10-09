https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет - РИА Новости, 09.10.2023
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет
Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:01
2023-10-09T12:01
2023-10-09T12:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на письмо конструкторского бюро (КБ) "Луч", адресованного премьер-министру Денису Шмыгалю. "Действия государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине. К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками государственная аудиторская служба", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как отмечает конструкторское бюро, депутаты отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как "убытки государства". Однако госаудитслужба все еще имеет претензии к бюро "Луч". "Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства", - утверждается в сообщении. Кроме того, бюро призвало Шмыгаля подать в парламент законопроект, предусматривающий мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине могут остановить работу завода по производству ракет
"Прямой": КБ "Луч" не исключило полного сворачивания ракетных программ Украины
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на письмо конструкторского бюро (КБ) "Луч", адресованного премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Действия государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине
. К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками государственная аудиторская служба", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Как отмечает конструкторское бюро, депутаты отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как "убытки государства". Однако госаудитслужба все еще имеет претензии к бюро "Луч". "Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства", - утверждается в сообщении.
Кроме того, бюро призвало Шмыгаля подать в парламент законопроект, предусматривающий мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.
На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия