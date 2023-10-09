https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html

На Украине могут остановить работу завода по производству ракет

На Украине могут остановить работу завода по производству ракет - РИА Новости, 09.10.2023

На Украине могут остановить работу завода по производству ракет

Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:01

2023-10-09T12:01

2023-10-09T12:03

специальная военная операция на украине

украина

в мире

денис шмыгаль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Действия украинской государственной аудиторской службы (ГАСУ) приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на письмо конструкторского бюро (КБ) "Луч", адресованного премьер-министру Денису Шмыгалю. "Действия государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине. К государственному предприятию КБ "Луч", выпускающему критические для вооруженных сил виды вооружения, в частности ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", вновь пришла с проверками государственная аудиторская служба", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как отмечает конструкторское бюро, депутаты отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны была расценена как "убытки государства". Однако госаудитслужба все еще имеет претензии к бюро "Луч". "Многомиллионные претензии со стороны ГАСУ чреваты полной остановкой производства", - утверждается в сообщении. Кроме того, бюро призвало Шмыгаля подать в парламент законопроект, предусматривающий мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр