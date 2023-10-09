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Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности - РИА Новости, 09.10.2023
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10:07 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901428078.html
Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности
Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности - РИА Новости, 09.10.2023
Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности
Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, в частности, с момента "начала пути в Европу" более половины граждан страны оказались за... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:07
2023-10-09T10:07
в мире
украина
николай азаров (политик)
евросоюз
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, в частности, с момента "начала пути в Европу" более половины граждан страны оказались за чертой бедности, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе. "Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС. После Евромайдана, и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз, гривна девальвировала почти в 5 раз, цены выросли почти в 4 раза, больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - написал Азаров. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
https://ria.ru/20230629/ukraintsy-1881270560.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Евросоюз
Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности

Азаров: с начала пути в ЕС более половины украинцев оказались за чертой бедности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, в частности, с момента "начала пути в Европу" более половины граждан страны оказались за чертой бедности, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы
Вчера, 08:00
"Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС. После Евромайдана, и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз, гривна девальвировала почти в 5 раз, цены выросли почти в 4 раза, больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - написал Азаров. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Украинцы снова стали беднее на фоне западных обещаний, заявил Медведчук
29 июня, 18:06
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Евросоюз
 
 
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