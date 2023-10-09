Азаров заявил, что более половины украинцев оказались за чертой бедности
Азаров: с начала пути в ЕС более половины украинцев оказались за чертой бедности
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Уровень жизни на Украине до "похода" в Евросоюз был значительно выше, в частности, с момента "начала пути в Европу" более половины граждан страны оказались за чертой бедности, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Киеву предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.
"Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС. После Евромайдана, и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз, гривна девальвировала почти в 5 раз, цены выросли почти в 4 раза, больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - написал Азаров. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.