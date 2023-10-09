"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины
19FortyFive: Украину ждет судьба Афганистана из-за коррупционных скандалов в США
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.
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"Коррупция и ее восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить", — утверждает он.
Специалист отметил, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение финансовой и военной помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия как американцев, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи восточноевропейской стране.
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"Американцы всегда выступают против войн, когда не видят пути к победе и считают, что ресурсы тратятся впустую", — подытожил Россомандо.
Ранее Financial Times сообщало, что Белый дом и проукраинские законодатели в Соединенных Штатах беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США.
Также журналист CNN Натан Ходж утверждал, что, несмотря на заявления администрации Байдена о том, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе.
Также журналист CNN Натан Ходж утверждал, что, несмотря на заявления администрации Байдена о том, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе.