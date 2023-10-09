https://ria.ru/20231009/ugroza-1901476789.html

"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины

"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины - РИА Новости, 09.10.2023

"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины

Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:44

2023-10-09T12:44

2023-10-09T12:44

украина

киев

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для 19FortyFive."Коррупция и ее восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить", — утверждает он.Специалист отметил, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение финансовой и военной помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия как американцев, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи восточноевропейской стране."Американцы всегда выступают против войн, когда не видят пути к победе и считают, что ресурсы тратятся впустую", — подытожил Россомандо.Ранее Financial Times сообщало, что Белый дом и проукраинские законодатели в Соединенных Штатах беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США.Также журналист CNN Натан Ходж утверждал, что, несмотря на заявления администрации Байдена о том, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе.

https://ria.ru/20231009/kotel-1901433387.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, политика