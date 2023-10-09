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"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины - РИА Новости, 09.10.2023
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12:44 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ugroza-1901476789.html
"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины
"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины - РИА Новости, 09.10.2023
"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины
Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:44
2023-10-09T12:44
украина
киев
сша
политика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.&quot;Коррупция и ее восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить&quot;, — утверждает он.Специалист отметил, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение финансовой и военной помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия как американцев, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи восточноевропейской стране.&quot;Американцы всегда выступают против войн, когда не видят пути к победе и считают, что ресурсы тратятся впустую&quot;, — подытожил Россомандо.Ранее Financial Times сообщало, что Белый дом и проукраинские законодатели в Соединенных Штатах беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США.Также журналист CNN Натан Ходж утверждал, что, несмотря на заявления администрации Байдена о том, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе.
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украина, киев, сша, политика
Украина, Киев, США, Политика
"С обеих сторон". В США забили тревогу из-за масштабной угрозы для Украины

19FortyFive: Украину ждет судьба Афганистана из-за коррупционных скандалов в США

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украину может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за коррупционных скандалов Вашингтона и Киева, пишет военный эксперт Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.
«

"Коррупция и ее восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить", — утверждает он.

Специалист отметил, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение финансовой и военной помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия как американцев, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи восточноевропейской стране.
«

"Американцы всегда выступают против войн, когда не видят пути к победе и считают, что ресурсы тратятся впустую", — подытожил Россомандо.

Ранее Financial Times сообщало, что Белый дом и проукраинские законодатели в Соединенных Штатах беспокоятся о возможном прекращении поддержки Украины после избрания нового спикера палаты представителей США.

Также журналист CNN Натан Ходж утверждал, что, несмотря на заявления администрации Байдена о том, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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