https://ria.ru/20231009/turtsiya-1901388382.html
Турция обеспокоена ситуацией с зерновой сделкой, сообщил источник
Турция обеспокоена ситуацией с зерновой сделкой, сообщил источник - РИА Новости, 09.10.2023
Турция обеспокоена ситуацией с зерновой сделкой, сообщил источник
Анкара надеется на продуктивность переговоров РФ-ООН в Москве в понедельник, ситуация вокруг "зерновой сделки" беспокоит Турцию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:58
2023-10-09T05:58
2023-10-09T06:03
турция
оон
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россия
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владимир путин
ребека гринспен
мартин гриффитс
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Анкара надеется на продуктивность переговоров РФ-ООН в Москве в понедельник, ситуация вокруг "зерновой сделки" беспокоит Турцию, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для обсуждения вопросов продовольственной безопасности, сообщил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Ситуация вызывает у нас обеспокоенность, о чем было недавно высказано главой МИД (Хаканом Фиданом). Поэтому мы будем следить за предстоящими в Москве в понедельник переговорами. Надеемся на их продуктивность", - сказал собеседник агентства.Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть "зерновой сделки "заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html
https://ria.ru/20230928/sdelka-1899320900.html
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турция, оон, анкара (провинция), россия, москва, владимир путин, ребека гринспен, мартин гриффитс
Турция, ООН, Анкара (провинция), Россия, Москва, Владимир Путин, Ребека Гринспен, Мартин Гриффитс
Турция обеспокоена ситуацией с зерновой сделкой, сообщил источник
Ситуация с зерновой сделкой беспокоит Турцию, Анкара надеется на переговоры