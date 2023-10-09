https://ria.ru/20231009/trevoga-1901628669.html
На юге Украины объявили воздушную тревогу
На юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.10.2023
На юге Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:38
2023-10-09T22:38
2023-10-09T22:38
в мире
украина
вооруженные силы рф
николаевская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 22.14 (совпадает с мск), через 8 минут – в Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, николаевская область
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Николаевская область
На юге Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу