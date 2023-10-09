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В израильском кибуце Беэри обнаружили более ста тел израильтян, пишут СМИ

В израильском кибуце Беэри обнаружили более ста тел израильтян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2023

В израильском кибуце Беэри обнаружили более ста тел израильтян, пишут СМИ

Более 100 тел израильтян обнаружено в израильском кибуце Беэри, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:38

2023-10-09T22:38

2023-10-09T22:38

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 100 тел израильтян обнаружено в израильском кибуце Беэри, сообщает газета Haaretz. "Тела 100 израильтян в кибуце Беэри были обнаружены после резни, которую устроили там боевики ХАМАС", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на медицинскую организацию ZAKA. Отмечается, что были также обнаружены тела бойцов ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/obstrely-1901626636.html

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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году