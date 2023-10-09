https://ria.ru/20231009/stolknovenie-1901553279.html

Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией

Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией - РИА Новости, 09.10.2023

Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией

Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:37

2023-10-09T16:37

2023-10-09T17:47

россия

сша

украина

марк милли

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет", — отметил он.Милли также прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, назвав его "долгим, трудным и крайне кровавым".Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html

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россия, сша, украина, марк милли, владимир путин, вооруженные силы украины, нато