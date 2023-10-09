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Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией - РИА Новости, 09.10.2023
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:37
2023-10-09T16:37
2023-10-09T17:47
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марк милли
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нато
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет", — отметил он.Милли также прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, назвав его "долгим, трудным и крайне кровавым".Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, украина, марк милли, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, США, Украина, Марк Милли, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
Генерал Милли: риск столкновения США с Россией возрастет в ближайшие 10-15 лет