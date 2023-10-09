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Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией - РИА Новости, 09.10.2023
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16:37 09.10.2023 (обновлено: 17:47 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/stolknovenie-1901553279.html
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией - РИА Новости, 09.10.2023
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией
Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:37
2023-10-09T17:47
россия
сша
украина
марк милли
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет", — отметил он.Милли также прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, назвав его "долгим, трудным и крайне кровавым".Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html
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россия, сша, украина, марк милли, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, США, Украина, Марк Милли, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американский генерал высказался о возможной войне США с Россией

Генерал Милли: риск столкновения США с Россией возрастет в ближайшие 10-15 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенерал Марк Милли
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вероятность столкновения России и США возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил в интервью 60 Minutes на CBS уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
"Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет", — отметил он.
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Милли также прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, назвав его "долгим, трудным и крайне кровавым".
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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