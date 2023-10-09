https://ria.ru/20231009/sotryasenie-1901523038.html
В Липецке у девочки, на которую упало дерево, диагностировали сотрясение
В Липецке у девочки, на которую упало дерево, диагностировали сотрясение - РИА Новости, 09.10.2023
В Липецке у девочки, на которую упало дерево, диагностировали сотрясение
Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга у девочки, на которую упало дерево из-за непогоды в воскресенье в Липецке,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:02
2023-10-09T15:02
2023-10-09T15:02
происшествия
липецк
евгения уваркина
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга у девочки, на которую упало дерево из-за непогоды в воскресенье в Липецке, сообщила мэр Евгения Уваркина. Мэр Липецка Евгения Уваркина приехала в детскую областную больницу, чтобы проведать пострадавшую девочку Варю. "Врачи говорят, что состояние стабильное, переломов нет, ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга", - сообщила Уваркина в своем Telegram-канале. По словам мэра, ребенок будет под наблюдением врачей ещё неделю, а далее - восстановительный период. Затем Варя сможет продолжить заниматься спортивной гимнастикой. В воскресенье в Липецке из-за сильного ветра упало 21 дерево. Одно из них травмировало девочку, другие повредили 11 автомобилей, детскую площадку и забор частного дома.
https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html
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происшествия, липецк, евгения уваркина
Происшествия, Липецк, Евгения Уваркина
В Липецке у девочки, на которую упало дерево, диагностировали сотрясение
В Липецке у девочки, на которую упало дерево, диагностировали сотрясение мозга